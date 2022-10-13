Kahramanmaraş Havalimanı’nda eylül ayında 17 bin 653 yolcuya hizmet verildi

Kahramanmaraş Havalimanı’nda Eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 17.653 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2022 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Eylül ayında, Kahramanmaraş Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 207, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 210’a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise eylül ayında toplamda 187 ton oldu.

9 aylık (ocak-eylül) dönemde ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda yolcu trafiği 133.699, uçak trafiği 1.496, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 1.234 ton olarak gerçekleşti.