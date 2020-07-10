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Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil Boz atandı
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İMZASIYLA YAYIMLANAN KARARLARA GÖRE, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE CEMİL BOZ ATANDI
KAHRAMANMARAŞ 10.07.2020, 13:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil Boz atandı.
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Ali İhsan Kabakcı’dan 11 Mart 2020 tarihinde görevi devralan il müdürü Cemil Boz’un asaleten ataması gerçekleştirildi.
1981 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde dünyaya gelen Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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