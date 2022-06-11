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Kahramanmaraş Etnospor Festivali’nde

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen 5. Etnospor Kültür Festivali’nde Kahramanmaraş da yerini aldı.

KAHRAMANMARAŞ 11.06.2022, 08:42
Kahramanmaraş Etnospor Festivali’nde

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen 5. Etnospor Kültür Festivali’nde Kahramanmaraş da yerini aldı.

9 - 12 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festivalde katılımcılar yöresel lezzetlerini, kültürünü ve el sanatlarını misafirlere tanıtma imkanı buluyor. Büyükşehir Belediyesi de Kahramanmaraş’ı hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlere tanıtmak ve şehrin değerlerini göstermek için festivalde Kültür Çadırı kurdu.

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinin, geleneksel el sanatlarının, gelenek ve göreneklerini yansıtan eserlerin yer aldığı çadır, yerli ve yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu.

Misafirlere ikram edilen Maraş Dondurması yoğun ilgi gördü. Kahramanmaraşlı güreşçiler de festivalde sergiledikleri gösterilerle katılımcılardan alkış aldı. Festivalde kurulan kültür çadırını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’da ziyaret etti.

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