Kahramanmaraş atık araç lastiklerinden temizleniyor

Kahramanmaraş’ta kışlak mücadelesi kapsamında 6 araç ve 32 personel ile şehrin çeşitli bölgelerinden 50 tona yakın atık araç lastiği toplandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklerin üreme alanlarının azaltılmasına yönelik kışlak mücadelesini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü koordinesindeki 6 araç ve 32 personel, yağışların etkisi ile sivrisinek oluşumuna neden olan atık araç lastiklerini topluyor.

Çalışmalarda, yaz mevsiminde sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınması, kimyasal kullanımının azaltılması, çevre ve su kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yaptığımız çalışmalarla, sivrisineklerin larva bırakmasını ve içerideki suyun ısınıp hızlı bir şekilde üremelerini engellemeyi hedefliyoruz. Farklı amaçlarla kullanılan ve toplanamayan lastikler ise matkap ile delinerek içerisinde su birikmesi ve zararlıların larva bırakmasının önüne geçiliyor. Aralık ayından bu yana sürdürülen çalışmalarla şehrimiz genelinden yaklaşık 50 ton araç lastiği toplanılarak katı atık bertaraf tesislerine iletilmiştir” ifadeleri kullanıldı” denildi