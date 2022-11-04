Kahramanmaraş, alabalık üretiminde Türkiye’de ikinci sıraya yükselecek

Kahramanmaraş, Kandil Barajı’ndaki tesislerle birlikte alabalık üretiminde Türkiye’de ikinci sıraya yerleşecek.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Ekinözü ilçesinde Ceyhan Nehri üzerindeki Kandil Barajı’nda kurulan alabalık üretim tesislerini ziyaret etti.

Yatırımları tamamlanıp üretime geçen ve bakanlık tarafından yetiştiricilik belgeleri verilmeye başlanan, ayrıca yatırımlarına devam eden alabalık üreticileri ile istişarede bulunan Bilir’e, teknik personel de eşlik etti.

Bilir, inceleme sonrasında yaptığı değerlendirmede, il genelindeki alabalık üretiminin büyük ölçüde arttığını anımsattı.

Bilir, Kahramanmaraş’ın, Kandil Barajı’ndaki 14 ayrı ağ kafeste alabalık yetiştiriciliği projesi ile üretimin yüzde 130 artarak Türkiye’de Elazığ’ın ardından 2.sıraya ulaşacağını vurguladı.

Yaklaşık 550 milyon liralık bir yatırım gerçekleşeceğini bildiren Bilir, “Ekinözü ilçesi sınırlarında bulunan Kandil Baraj Gölü’nün su ürünleri üretimine açılmasıyla birlikte yıllık 7 bin 500 ton olan alabalık üretim miktarımızı yüzde 130 oranında artırarak yaklaşık 16 bin tona çıkarıyoruz. Toplamda 14 müteşebbisin başvurusuyla 9 bin 750 ton/yıl üretim kapasitesine ulaşan Kandil Baraj Gölü, yaklaşık 550 milyon TL’lik yatırımla gerek bölge ekonomisine gerekse ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Şu an için 30 kişiye istihdam oluşturan işletmelerimiz, yılsonu itibariyle istihdam sayısını 150’ye çıkaracaktır” açıklamasında bulundu.