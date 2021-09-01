Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 3 kilogram esrar maddesi ile 28 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Gündere Mahallesi’nde H.K. adlı şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Jandarma ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama kararının ardından şüphelinin evinde arama yaptı. Şüphelinin ikametinde ve eklentilerindeki aramada 28 adet kenevir ile 2 kilo 960 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Söz konusu uyuşturucu maddelere el konulurken H.K. adlı şüpheli de işlemleri için karakola götürüldü. Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.