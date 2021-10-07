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Jandarmadan traktör ve tarım araçlarına denetim
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, traktör ve tarım araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 07.10.2021, 12:28
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, traktör ve tarım araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.
Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Afşin, Pazarcık, Göksun, Türkoğlu, Elbistan ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından tarım araçları ve traktörlerin karıştığı kazaların önlenebilmesi maksadıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde özellikle traktörlerde Rops demiri/kabin kullanımı konusunda ve römorklarına reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapıldı, kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda broşür dağıtıldı.
Traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi maksadıyla trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.