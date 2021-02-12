Jandarmadan trafik ve motosiklet denetimleri

Kahramanmaraş’ta düzenlenen traktör ve motosiklet denetimlerinde 26 araca toplamda 22 bin 613 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması amacıyla motosiklet ve traktörlere yönelik denetimler yapıldı.

Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 83 araç ve 2 bin 276 sürücü kontrol edildi. Çeşitli suç kayıtlarından dolayı aranması bulunan 3 araç ele geçirilirken, 5 kişi de yakalandı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde farklı kural ihlallerinden dolayı 26 araca toplamda 22 bin 613 lira cezai işlem uygulandı.