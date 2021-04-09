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Jandarmadan tarımsal zirai araç ve traktör denetimi
Kahramanmaraş’ta trafik kazalarının azalmasına yönelik tarımsal zirai araç ve traktör denetimi yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 11:14
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Kahramanmaraş’ta trafik kazalarının azalmasına yönelik tarımsal zirai araç ve traktör denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yapılan çalışma kapsamında, traktörlerde rops demiri/kabin kullanımı konusunda ve römorklara reflektör takılması konusunda bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca denetimde eksiklikleri tespit edilen 4 traktör sürücüsüne toplam 1.256 TL trafik idari para cezası uygulandı.Traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla trafik denetimlerinin ise aralıksız sürdürüleceği bildirildi.