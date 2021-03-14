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Jandarmadan sağlıkçılara çiçekli kutlama
Kahramanmaraş’ta Türkoğlu ilçe Jandarma komutanlığında görevli personeller 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçılara çiçek dağıttı.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2021, 18:17
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Kahramanmaraş’ta Türkoğlu ilçe Jandarma komutanlığında görevli personeller 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçılara çiçek dağıttı.
Jandarma ekipleri Türkoğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hastanede görevli doktor, hemşire ve sağlık görevlilerine çiçek dağıtımı yapıldı.Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Jandarma ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.