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Jandarmadan kırmızı çizgi uygulaması

Kahramanmaraş yaya öncelikli trafik uygulama kapsamında ‘Yayalar kırmızı çizgimiz’ uygulaması yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 30.03.2021, 17:16
Jandarmadan kırmızı çizgi uygulaması

Kahramanmaraş yaya öncelikli trafik uygulama kapsamında ‘Yayalar kırmızı çizgimiz’ uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığının ‘Yayalar kırmızı çizgimiz’ başlattığı uygulamayla yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere, yayalara geçiş hakkı vermeleri gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Geçen veya geçmek üzere yayalar durdurularak uygulama kapsamında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

‘Yayalar kırmızı çizgimiz’ uygulaması kapsamında kırmızı şerit çalışması yapıldı.
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