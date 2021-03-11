Jandarmadan drone ile trafik denetimi

Kahramanmaraş’ta trafikte kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere drone ile denetimler yapıldı.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Kahramanmaraş-Andırın karayolunda meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması amacıyla, drone ile kırımızı ışık denetimi yapıldı.

Uygulamada sürücüler genel trafik kuralları konusunda bilgilendiren ekipler, kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü de dağıttı. Drone ile denetimlerde 78 araç ve 86 şahıs sorgulaması yapılırken, 2 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamaktan dolayı toplam 628 lira cezai işlem uygulandı.

Kazaların önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız devam edeceği bildirildi.