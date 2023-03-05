Jandarma’dan deprem bölgesine Çadır Toptancılar Hali

Jandarma tarafından depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kurulan Çadır Toptancı Hali’nin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş vilayetinde depremin yaraları sarılırken bir yandan da normalleşme çalışmaları sürüyor. Şehirdeki meyve ve sebze ticaretinin aksamaması, ürünlerin son tüketiciye ulaştırılabilmesi için Çadır Toptancılar Hali kuruldu. Jandarma ekipleri tarafından kurulan çadırların, hal esnafına teslim edilerek önümüzdeki günlerde halin hizmete açılması bekleniyor.