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Jandarma engellileri unutmadı

Kahramanmaraş’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında jandarma personeli, cam kemik hastası genci ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ 13.05.2021, 12:42
Jandarma engellileri unutmadı

Kahramanmaraş’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında jandarma personeli, cam kemik hastası genci ziyaret etti

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler haftası kapsamında, Beyoğlu Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki cam kemik hastası Selahattin Orçan isimli genç ziyaret edildi. Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak ve unutulmadıklarını hissettirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Ramazan Bayramı dolayısıyla da şeker ve çikolata ikram edildi.
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