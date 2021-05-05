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İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 23:00
İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Evcihüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin dağlık bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şahsı suçüstü yakaladı. Şahısların izinsiz kazıda kullandığı kürek, bel ve balyoz gibi malzemelere el konuldu.

Cumhuriyet savcılığınca olayla ilgili adli işlem başlatılırken, şahıslara da sokağa çıkma yasağını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
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