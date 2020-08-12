İletişim Başkanlığı’ndan Dulkadiroğlu tanıtımı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE’NİN İLK KAMU KÜLLİYESİ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN DULKADİROĞLU KAMU KÜLLİYESİ’NİN TANITIM HABERİNE YER VERDİ
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin ilk Kamu Külliyesi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nin tanıtım haberini yer verdi.
İletişim Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan haberde Kamu Külliyesi’nin tanıtımı yer aldı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın prestij projelerinden biri olan Kamu Külliyesi’nin amacı ve öneminin anlatıldığı haberde, Dulkadiroğlu ilçesinin yeni bir vizyona kavuştuğu da vurgulandı.
Kamu Külliyesi’nin Türkiye genelinde ses getirdiğini dile getiren Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın bu alanda Türkiye’ye örnek olduğunu hatırlattı.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi:
“Dulkadiroğlu ilçemizi kurarken kamu hizmetlerinin kolay ulaşıla bilmesi adına bir planlama yaptık. Bu planlamanın sonucunda Kamu Külliyesi ortaya çıktı. Hamdolsun bu projeyi inşa ederek hizmete sunduk. Şuanda Belediye Hizmet binamız kamu külliyesi içerisinde hizmete başladı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu güzel projenin ses getirmesi hem şehrimiz hem de ilçemiz adına son derece önemlidir. İletişim Başkanlığımızın da bu güzel projenin önemini anlatan habere yer vermesi de bizleri ayrıca gururlandırdı. İnşallah projemiz Türkiye’de yaygınlaşır ve bu projenin öncüsü olma gururunu da yaşarız” dedi.
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