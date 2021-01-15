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Hobisiydi mesleği oldu
Kahramanmaraş’ta 66 yaşındaki Mustafa Gül, hobi olarak başladığı çiçekten taçlarını mesleğe dönüştürdü.
KAHRAMANMARAŞ 15.01.2021, 10:14
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Kahramanmaraş’ta 66 yaşındaki Mustafa Gül, hobi olarak başladığı çiçekten taçlarını mesleğe dönüştürdü.
Tarihi Kapalı Çarşıda 7 yıldır el emeği göz nuru ürünlerini satarak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Mustafa Gül, “Çiçekten taçlar yaparak hem paramı kazanıyorum hem de insanları mutlu etmenin huzurunu yaşıyorum” dedi.İstanbul’dan özel olarak getirttiği malzemeleri kullanarak yaptığı el emeği ürünlere ilginin yoğun olduğunu söyleyen Gül, “Her renkte taçlar yapıyorum. Özellikle çocukların merakı fazla. Aslında bu ürünler çok amaçlı kullanılıyor. Düğünlerde kemer olarak da kullanılıyor, perdelere süs olarak da kullananlar var. Fiyatları ise çeşidine göre değişiyor. Genellikle 5 TL ve 15 TL arasında” dedi.
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