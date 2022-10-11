Hisarmak’tan enerji maliyetini düşüren üretim

Kahramanmaraş’ın yükselen şirketlerinden Hisarmak Makine, enerji maliyetlerindeki yükselişi dikkate alarak, üretimine yön veriyor. Firma bu çerçevede yüksek verimli ve düşük enerji maliyetli akışkan yataklı kazan üretimi için 2.5 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Tekstil Makinaları, Boyahane, Buhar Kazanları ve Torna Tesviye (makine imalat) işlerindeki deneyim ve tecrübelerini 2015 yılında, duayen iş adamı Yusuf Akarca’nın himayesinde, Gaffar Akarca ile omuz omuza vererek hayata geçiren Hisarmak Makine Enerji Kurucu Ortağı ve Şirket Müdürü Mustafa Topal, yenilikçi üretimlerine bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Tasarım ve imalat kalitesini her üründe ileriye taşıma prensibiyle marka değerini yükselten firmanın Şirket Müdürü Mustafa Topal, tüm dünyada yükselen enerji fiyatlarına bağlı olarak kömür (doğalgaz) fiyatlarının da artmasıyla yüksek verimli ve düşük enerji maliyetli akışkan yataklı kazan sistemlerinin daha çok rağbet görmeye başladığını, bu kapsamda firma olarak 2.5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Enerji maliyetlerinde önemli düşüş

Mustafa Topal, 2021 yılında yapmış oldukları yatırımlarla akışkan yataklı buhar kazanı imalatına başladıklarını ve inşaatı tamamlanan iki adet tesisi devreye aldıklarını bildirdi. Topal, “Akışkan yataklı kazanların doğalgaz ve ithal kömür yakan kazanlara göre yerli ve düşük kalori kömürleri yaktığı için buhar kullanan tesislerin yüzde 40 ile yüzde 60 arası enerji maliyetini düşürmektedir” bilgisini verdi.

Akışkan yataklı kazan avantajları

Mustafa Topal, akışkan yataklı kazanın, katı yakıtları yakmak için kullanılan bir yakma teknolojisi olduğunu belirterek, “ Yüksek verimli, düşük kalorideki kömürleri çevreye zarar vermeden enerji üreten temiz kömür teknolojisi, akışkan yataklı kazan teknolojisi, diğer yakma yöntemlerinin sahip olmadığı birçok avantaja sahiptir” dedi.

Bu tür kazanların özellikle tekstil, kağıt ve gıda gibi buhar kullanımının yüksek olduğu sektörlerde daha çok tercih edildiğine vurgu yapan Mustafa Topal, Hisarmak olarak imalatına başladıkları akışkan yataklı kazan sistemleri ile birlikte firma olarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İhracatın önemi

Mustafa Topal, Türkiye’nin en önemli sorununun dış ticaret açığı olduğunu, bu açığın ancak ihracatla kapatılabileceğinin altını çizerek, “Ülkesini, memleketini seven şirket olarak yapacağımız her ihracatın ülkemiz için öneminin bilincindeyiz. Bu nedenle sadece iç piyasa ile yetinmiyor, yeni pazarlar arıyoruz. Bu kapsamda 4 yıl önce başlattığımız ihracatımızda 10 kadar ülkeye ulaşıyoruz. İhracat odaklı imalat için de ARGE çalışmalarına büyük önem veriyoruz” dedi.

Rakip ülkelere karşı gerek kalite gerekse fiyat konusunda üstünlük sağlamanın önemine vurgu yapan Mustafa Topal, “Bunun için sektörümüzdeki tüm yenilikleri yakından takip ediyor, kalite belgeleriyle de bu işteki ustalığımızı tescil ettiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında sektörümüze ilişkin hiçbir fuarı kaçırmıyoruz” diye konuştu.