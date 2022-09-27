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Hırsızlıktan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 27.09.2022, 17:13
Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü adliyeye sevk edildi.