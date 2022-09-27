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Hırsızlıktan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 27.09.2022, 17:13
Hırsızlıktan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü adliyeye sevk edildi.

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