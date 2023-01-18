Hırsızlıktan 14 yıl ceza alan şahsı bekçiler yakaladı

Kahramanmaraş’ta bekçiler, hırsızlık suçundan 14 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan şüpheliyi kaçarken yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesinde park, bahçe, metruk bina ile ara sokaklarda yaya denetim yapan bekçileri görünce kaçan şüpheli Y.A. kovalama sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelinin hırsızlık suçundan 14 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.