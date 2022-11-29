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Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 29.11.2022, 18:41
Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesine hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H. isimli şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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