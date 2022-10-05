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Hırsızlık suçundan aranan hükümlü yalanlandı
Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.10.2022, 18:06
Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Hırsızlık suçundan 13 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. yakalandı. Hükümlü, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.