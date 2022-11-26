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Hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 26.11.2022, 13:36
Hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık suçundan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonrada cezaevine teslim edildi.

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