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Hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 26.11.2022, 13:36
Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık suçundan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonrada cezaevine teslim edildi.