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Heyelanda kapanan yol açıldı

Kahramanmaraş’ta merkez ilçe Onikişubat’taki heyelan sonucu kapanan yolda, temizlik ve yol açma çalışması yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 08.04.2021, 12:56
Heyelanda kapanan yol açıldı

Kahramanmaraş’ta merkez ilçe Onikişubat’taki heyelan sonucu kapanan yolda, temizlik ve yol açma çalışması yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Onikişubat ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi Kayabaşı obası yolunda heyelan temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışlar ve toprak kayması sebebiyle yola savrulan dev kaya kütleleri ekskavatör iş makinesi yardımıyla parçalanarak bölgeden kaldırılıyor. Hafriyat sevkiyatının devam ettiği yolun, heyelan temizlik çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması ve yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.
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