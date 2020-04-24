Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98752
ALTIN
387.666
DOLAR
6.9663
STERLİN
8.5952
EURO
7.4981

Her gittiği evde ayrı bir hikayeye şahit oldu

ENGELLİ VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GÖNÜLLÜ OLARAK DESTEK VEREN DEMET ÜNAL, 200 ENGELLİYE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITTI.

Her gittiği evde ayrı bir hikayeye şahit oldu

ENGELLİ VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GÖNÜLLÜ OLARAK DESTEK VEREN DEMET ÜNAL, 200 ENGELLİYE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITTI.

24 Nisan 2020 Cuma 11:34
0 Okunma
Her gittiği evde ayrı bir hikayeye şahit oldu

Kahramanmaraş’ta engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere gönüllü olarak destek veren Demet Ünal, 200 engelliye tekerlekli sandalye dağıttı.

Kahramanmaraş Adliyesi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan 48 yaşındaki Demet Ünal, engelli bireylere ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmek için 10 yıldır aralıksız çaba sarf ediyor.

Kanser hastası bir mahkumun, yatalak annesi için tekerlekli sandalye istediğini karşılayan ve bu durumdan etkilenen Ünal, daha fazla engelliye yardım etmek için 2010 yılında bu yola çıktığını belirtti.

Her gittiği evde ayrı bir hikayeye şahit olduğunu söyleyen Ünal, “Engellilere umut olmak için mavi kapak topladığımı duyan komşularım, iş arkadaşlarım, mahkumlar ve akrabalarımda biriktirdiği kapakları bana ulaştırmaya başladı. En ufak çocuktan, en yaşlı hastalara kadar tekerlekli sandalye götürdüm. Okullardan, lokantalardan, pastanelerden, çuval çuval kapak gelmeye başladı. Tabi ki bu süreçte sadece tekerlekli sandalye dağıtmıyordum; ihtiyacı olanları giydiriyor, öğrencilere burs veriyor ve ev eşyası dağıtıyordum. Onların mutluluğu bizlere yetiyor. Bizler elimizden geldiğince engelli kardeşlerimizin ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim