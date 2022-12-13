Havalimanlarına EXPO 2023 Onikişubat ve Kahramanmaraş afişleri asıldı

Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan EXPO 2023’ün tanıtım çalışmaları çerçevesinde havalimanlarına tanıtıcı afişler yerleştirildi.

Dünya Fuarı olarak bilinen EXPO’yu 2023 yılında Kahramanmaraş’a taşıyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, başlattığı tanıtım atağıyla hem EXPO 2023 markasını hem de kenti tanıtmaya devam ettiği bildirildi. Havayoluyla seyahat eden yerli ve yabancı turistlerde EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ta yapılacağı algısını oluşturmak amacıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki 16 yolcu körüğüne toplamda 160, Ankara’daki Uluslararası Esenboğa Havalimanı’ndaki 11 yolcu körüğüne ise 110 afiş asıldı. Kahramanmaraş Havalimanı’da tanıtıcı afişlerle donatılırken, güçlü bir EXPO 2023 algısı oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Milyonlarca ziyaretçinin kullandığı her iki havayoluna yerleştirilen afişlerde hem EXPO 2023’ü ve projeler hem de Kahramanmaraş anlatılırken, ziyaretçilerin EXPO 2023’e katılım yoluyla kenti tanıma fırsatı bulması hedeflendiği ifade edildi. Afiş tanıtımlarıyla, kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri anlatılırken, ekonomik açından da ulusal ve uluslararası yatırımcıların Kahramanmaraş’taki yatırım fırsatlarını daha yakından tanımalarına imkan sağlanacağı aktarıldı.

Tanıtım çalışmalarında farklı şehirler ve yurt dışında çalışmalara devam edileceği belirtildi.