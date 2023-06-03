Hasarlı binadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, ağır hasarlı bir binadan malzeme çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi’nde depremde ağır hasar alan bir binadan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlığın yaşandığı sokak ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri, şüphelinin kimliği kısa sürede belirledi. F.B. adlı şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, zanlının ev eşyası ve asansöre ait malzemeleri çaldığı tespit edildi. Çalınan malzemeler de şüphelinin ikametinde bulundu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.