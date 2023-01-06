Hapis cezaları kesinleşen 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Kahramanmaraş’ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hapis cezası kesinleşen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında nitelikli hırsızlık suçundan 16 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası alan K.Ö. ile istismar suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S’nin adresleri tespit edildi. Polis, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.