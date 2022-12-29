Halk otobüsü şoförleri sosyal medyadaki hakaretlere tepki gösterdi

Kahramanmaraş’ta son günlerde sıkça yaşanan halk otobüsü kazalarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına özel halk otobüsü şoförlerinden tepki geldi.

Kahramanmaraş’ta son 2 gündür özel halk otobüslerinin karıştığı 1 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı trafik kazaları gündemi meşgul ediyor. Yaşanan kazaların ardından bazı sosyal medya hesaplarında kazalara ilişkin yapılan paylaşımların altına yapılan yorumlar, halk otobüsü şoförlerini harekete geçirdi.

Vatandaşların, özel halk otobüsü şoförlerini suçlayıcı ve hareket dolu yorumları sonrası Demokrasi Meydanı durağında bir araya gelen şoförler, açıklama yaptı.

Suçlayıcı ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımı ve yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden şoförler, vatandaşlardan sağ duyulu olmalarını istedi.

Direksiyon başına geçmeden önce otobüs şoförlü olabilmenin gerektirdiği bütün eğitimleri aldıklarını ifade eden Özkan Çopur, “Son kazada yaşanan trafik kazasında bizim meslektaşımız normal güzergahında seyir ederken, karşıdan gelen aracın şoförünün kalp krizi geçirmesi sonrası bir kaza meydana geliyor. Bu kazada bizim meslektaşımızı suçluyorlar ve sosyal medyada küfürler içeren yazılar yazılıyor. Biz SRC, psikoteknik gibi eğitimleri alıyoruz ve bu mesleği severek yapıyoruz. Bize sosyal medyada küfür eden arkadaşlar için gerekli işlemleri başlattık ve suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Halk otobüsü şoförü Tugay Özalpay ise, “Büyükşehir Belediyemiz sürücüleri özellikle seçiyor zaten. Bizim bütün evraklarımız eksiksiz. Biz bu halka ve memlekete hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Sosyal medyadaki hakaret içeren yorumların kendilerini çok üzdüğünü belirten halk otobüsü şoförü İbrahim Çınarlıdere, “Kimse isteyerek kaza yapmaz. Bizler iş esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye düzenli gitmeye çalışıyoruz. İnsanlarımız bunları düşünsün” şeklinde konuştu.

İnsanların hata yapabileceğini söylenen Ahmet Dursun Işık’da, “Yaşanan kazalardan dolayı insanlar bizleri suçlaya sözler kullanıyor. Bizler sabah saat 05.00 gibi kalkıp insanlara hizmet veriyoruz. Bizler hiç kimsenin canını hiçe saymıyoruz. Toplu taşıma kurallarını bilmeyen insanlardan dolayı da kazalar meydana geliyor.”