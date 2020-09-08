Gürültü kirliliğine neden olan araçlar takipte
KAHRAMANMARAŞ'TA SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAPILAN DENETİMLERDE, 2 BİN 245 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜNE ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİKLERİ VE KURAL İHLALİ YAPTIKLARI İÇİN İŞLEM UYGULANIRKEN 191 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
Kahramanmaraş’ta son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde, 2 bin 245 araç ve sürücüsüne çevreyi rahatsız ettikleri ve kural ihlali yaptıkları için işlem uygulanırken 191 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri modifeye edilmiş ve abartılı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren, hız ihlali yapan, alkollü araç kullanan, gürültü yapan ve drift atan sürücülerin peşine düştü.
Sivil ve resmi ekiplerce yapılan takip neticesi, son bir hafta içerisinde modifiye edilmiş 60 ve abartılı egzozlu 22 araca, sürücü belgesiz 202 sürücüye, alkollü araç kullanan 78 sürücüye, hız ihlali yapan 549 sürücüye, drift yapan 2 sürücüye, yüksek sesle müzik dinleyen 64 sürücüye, diğer kural ihlali yapan bin 268 sürücüye idari işlem yapıldı.
Uygulama kapsamında çok sayıda tescilsiz motosiklet trafikten men edilirken, abartılı egzoz kullanan motosikletlere de trafik cezası yazıldı.
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