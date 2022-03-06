Gurmeler Kahramanmaraş kahvaltısını tanıttı

Gaziantepli 5 gurme sayfası sahibi, Kahramanmaraş Kervan Lezzet Grubuna gelerek şehrin kahvaltı kültürünü takipçileri ile paylaştı.

Gastronomi olma yolunda ilerleyen ve birbirinden farklı lezzetleri içinde barındıran Kahramanmaraş, tanıtımını da yapmaya başladı. Kervan Lezzet Grubunun davetlisi olarak şehre gelen Gaziantepli 5 gurme sayfası sahibi, şehrin kahvaltı kültüründe ne kadar zengin olduğunu takipçileri ile paylaştı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Şehrin tanıtım noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Kahramanmaraş bizim borçlu olduğumuz bir yer. Onun doğası, kültürü, tabiatı tanıtılmaya değer. Bizde bunu kendi alanımızda yapıyoruz. Gaziantepli bir çok kişi artık Kahramanmaraş’a kahvaltı, öğle yemeği ve akşama yemeği yemeye geliyor. Bunu sağlamak için yoğun çaba sarf ettik. Gurme sayfası sahiplerine şehrimizi tanıttıkları için teşekkür ederim” dedi