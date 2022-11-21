Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, açık pazar çatısına kurdukları güneş enerjisi santralinin 1 yılda 900 bin kilovat saat elektrik ürettiğini söyledi. 1516 güneş paneliyle üretim yapan santralle birlikte elektrik sarfiyatını gider kalemi olmaktan çıkardıklarını belirten Başkan Gürbüz, “Gücümüze güneşle güç katıyoruz” dedi.

Elbistan Belediyesi’nin, açık pazar alanının çatısı için hazırladığı güneş enerjisi santrali (GES) projesi, geçtiğimiz yıl ekim ayı itibariyle güneşten ışınları elektrik enerjisine dönüştürüyor. 7 bin 600 metrekarelik çatıya yerleştirilen 1516 güneş paneli, adeta sessiz bir fabrika gibi çalışarak belediyenin elektrik enerjisini karşılıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kendine yeten belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdikleri projenin 1 yıldaki üretim rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yenilenebilir enerji ile hem belediyenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını hem de bölgede temiz enerjiyi teşvik ettiklerini dile getiren Başkan Gürbüz, “Bu şehrin, temiz enerjiye öncülük eden ve vizyon belirleyen bir belediyesi var” dedi.

500 KWe kurulu güçteki güneş enerjisi santralinde hedeflenen üretim rakamlarının da üstünde bir aşama kaydedildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “900 bin kilovat saatlik bir üretim rakamına ulaştık” şeklinde konuştu.

‘Elektrik sarfiyatını gider kalemi olmaktan çıkardık’ diyen Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“GES projemizin en önemli sacayağından birisi, kendi kendimize yeterlilikte maksimuma ulaşmak. Belediye olarak birimlerimizin elektrik ihtiyacını karşılamak istedik. GES projesiyle de bunu katbekat fazlasıyla gerçekleştirdik. Artık elektrik faturası gibi bir giderle uğraşmıyoruz. Elektrik gideri için ayrılması gereken kaynağı da farklı yatırımlar için kullanıyoruz. İkinci ve geleceğimiz açısından daha önemli olan ise daha yaşanabilir bir kent olma gayretimiz. Elbistan’ı; yaşam kalitesi yüksek, havası ve doğası temiz bir şehir olarak gelecek nesillerimize miras bırakmak istiyoruz. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bu konuda da güneş enerjisini vesile olarak kabul ediyoruz.”

Elbistan’ın güneşlenme oranı bakımından Türkiye’de ilk 3’te bulunduğunu anımsatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Güneşlenme oranına bakıldığında Elbistan’ın konumu itibariyle çok cazip bir yerde. Bu da özel yatırımcıların rüzgar enerjisi projelerini bir bir hayata geçirmelerini sağlıyor. Elbistan’ın, Türkiye’yi aydınlatacak gücü olduğunun bilincinde olarak bu projeleri destekliyoruz. Tabii ki atıl durumdaki arazilerin bu alanda değerlendirilmesi noktasında kentimizin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına (YEKA) dahil edilmesi ile ilgili de bakanlıklarımızla görüşmelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz, “GES projemiz, 25 yıl boyunca hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlayacak. 3 yılda kendisini amorti etmesini beklediğimiz GES projemizde yılda 1 milyon lira gibi bir bütçeyi tasarruf etmiş olacağız” dedi.