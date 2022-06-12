Güngör: "Turizmi esas alan kadim şehirlerimizi ihya etmeliyiz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Eski şehirlerimizi, şehirlerimizin ruhunu, bugünkü ihtiyaçları gözeten yaşam üniteleri olarak yeniden organize edebildiğimizde yaşatabiliriz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tarihî Kenter Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısı’nda konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Göreve geldiğimizde paydaşlarımızla istişareler yaparak şehrimizin eksiklerini tespit ettik ve bu doğrultuda bir plan hazırladık. Hazırladığımız plan doğrultusunda yatırımlarımızı bir bir gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de özverili bir şekilde çalışarak kahraman şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanında çok büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kahramanmaraş’ımız birçok şeyin olduğu gibi şiir ve edebiyatın da başkenti. Şehrimizin bu değerlerini ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada iki yıldır ‘Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ etkinliği düzenliyoruz. Gerçekten etkinliğimiz büyük ilgi gördü. İnşallah devamını da getireceğiz. Yine şehrimizin şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelini uluslararası alanda tescil ettirmek için geçtiğimiz yıl UNESCO Edebiyat Şehirleri Ağına başvuru yaptık. Başvuru sürecinde çok ciddi çalışmalar da yaptık ancak yedek listeye alındık. İnşallah çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Mimarinin, bina inşa kültüründe insan ihtiyaçlarını gözetirken, aynı zamanda estetiği de inşa eden bir disiplin olduğunu söyleyen Başkan Güngör, "Bir şehre dışardan geldiğinizde, evlerin içini göremezsiniz. Binaların dışı, size şehir hakkında bilgi verir. Kullanılan malzeme ve malzemeye verilen şekil, şehirde yaşayan insanların bilgi ve görgüleri hakkında, size ön bilgiler verir. Estetik, ekonomi ve ergonominin birlikte gözetilerek inşa edildiği binalar her daim ufkumuzu açmaktadır. Kadim şehirlerimizde mimari estetik uygulamalar atalarımızla bağımızı yeniden kurmamızı sağlar. Onlar bedenlerini teslim etmişlerdir. Ama bıraktıkları ruh bizlere emanet olarak hala eski şehirlerin içinde yaşamaktadır” dedi.

"Sadece binaların yapım malzemelerini yenileyerek, eski şehirlerimizi ihya etmiş olur muyuz?" diye soran Başkan Güngör, şunları kaydetti:

"Eski şehirlerimizde sadece binaları tek tek restore ederek bunu başaramayız. Eski şehirlerimizi, şehirlerimizin ruhunu, bugünkü ihtiyaçları gözeten yaşam üniteleri olarak yeniden organize edebildiğimizde yaşatabiliriz. Eski şehirlerimize hayat vermenin yollarının birisi turizm odaklı bir dönüşüme girmektir. Ancak salt turizm odaklı dönüşümler, şehirlerimizi yaşayan müzelere dönüştürmekte; müze şehirler ise zamanla ruhunu kaybetmektedirler. Bu nedenle turizmi esas alan, ama kadim şehirlerimizi esnaf, sanatkâr, aydın ve gençlerin yaşam alanı olarak düşünebileceğimiz renovasyon modelleri ile ihya etmeliyiz” dedi.