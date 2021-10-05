Güngör: "Tüm canlılara şefkatle muameleyi borç biliyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sadece bu yıl 4 bin sokak hayvanının bakımını yaptıklarını söyledi.

4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla bir grup öğrenciyle birlikte Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki can dostları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bizimle aynı dünyaya ev sahipliği yapan hayvanlar, bizim en masum emanetimizdir. Sadece bu yıl 4 bin sokak hayvanını merkezimizde misafir edip bakımlarını yaptık. Tüm canlılara şefkatle muameleyi borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, miniklerle birlikte bakımları gerçekleştirilen hayvanları besleyen Başkan Güngör, “Bu özel günde hayvanlara güzel muamelenin insaniyet namına kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesi olduğunu hatırlatmak isterim. Bizimle aynı dünyaya ev sahipliği yapan hayvanlar, bizim en masum emanetimizdir. Bizler sesi olmayana ses olabilmenin bir insanlık vazifesi olduğu bilinciyle, bize emanet edilen bu masum canlara sahip çıkıyoruz. Sokak hayvanları için 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Bakımlarını, aşılarını, tedavilerini yaparak, onları sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Gece gündüz demeden Alo 153 hattı ile şehrin her bir köşesinden gelen ihbarları yerinde değerlendiriyoruz. Bu yıl 100 hayvanımızı yeni yuvasına kavuşturduk, tedavileri tamamlanan ve işaretlenen diğer hayvanlarımızı da doğal ortamlarına bıraktık” açıklamasında bulundu.