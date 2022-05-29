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Güngör: "Genç ve tecrübeli işadamlarıyla iş birliğini önemsiyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde genç ve tecrübeli iş adamlarının karşılıklı fikir alışverişi içerisinde olmasını, istişareler neticesinde ilerlemelerini çok önemsiyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 29.05.2022, 08:35
Güngör: "Genç ve tecrübeli işadamlarıyla iş birliğini önemsiyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde genç ve tecrübeli iş adamlarının karşılıklı fikir alışverişi içerisinde olmasını, istişareler neticesinde ilerlemelerini çok önemsiyoruz” dedi.

Başkan Güngör, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası organizesinde üçüncüsü düzenlenen ‘İş Dışı Buluşmalar’ programına katıldı.

Etkinlikte konuşan Güngör, “Şehrimizde genç ve tecrübeli iş insanlarının karşılıklı fikir alışverişi içerisinde olmasını, istişareler neticesinde ilerlemelerini çok önemsiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odamız da bu gibi programlarla genç girişimciler ile tecrübeli girişimcileri bir araya getirerek birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlıyor. İnşallah yeni yatırım alanlarımızla birlikte girişimci kardeşlerimizin önlerini daha fazla açmaya gayret göstereceğiz. Programımızın şehrimiz ve hemşehrilerimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kulandı.

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