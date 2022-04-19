Göksun Karagöl’de kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bulunan Karagöl, eşsiz doğası ve manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karagöl, manzarasıyla adeta görsel şölen sunuyor. Gölün etrafında eşsiz doğanın içerisinde güzel vakit geçirmek için geldiklerini söyleyen fotoğrafçılar, “Karagöl eşsiz manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle fotoğraf çekmek için harika bir yer. Mutlaka buraya gelip, buranın manzarasını görsünler” dedi.