Geri dönüşüme eğlenceli çözüm

Dulkadiroğlu Belediyesi, farklı tasarımlarda geri dönüşüm istasyonları yaparak şehrin cadde ve sokaklarına yerleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi’ne ilan edildiği günden bu yana uyum sağlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, plastik ve çeşitli atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili farklı bir çalışma başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, gençlerin ve çocukların geri dönüşüm konusunda daha duyarlı olması adına plastik ve çeşitli atık istasyonlarını basketbol potası konseptiyle tasarlayarak cadde ve sokaklara yerleştirdi.

Amaçlarının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak olduğunu ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakma adına göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışma kapsamında Sıfır Atık Projesine yüzde yüz uyum sağlayan ve gereklerini yerine getiren bir belediye olduk. Şuanda ekiplerimiz gençlerimizin dikkatini çekecek atık projelerini başarılı bir şekilde sürdürüyorlar. Farklı tasarımlarla daha eğlenceli hale getirilen atık toplama istasyonları güzel bir proje oldu. Ekiplerimiz bu proje kapsamında yapılan istasyonları çeşitli cadde ve sokaklarımıza yerleştirdi” dedi.