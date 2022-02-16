Gençlik merkezi gençleri kurslara bekliyor

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi İngilizce, coğrafya, tarih, müzik ve resim kurslarıyla gençlerin eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Dulkadiroğlu Belediyesinin kazandırdığı en büyük gençlik merkezi projesi olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, geleceğin teminatı gençlerin eğitimlerine, sosyal aktivitelerine ve kültürüne katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda birçok kurs ve faaliyet ortaya koyan Gençlik Merkezi, eğitim konusunda gençlere katkı sağlamak amacıyla İngilizce, coğrafya, tarih, müzik ve resim kursları açtı.

Kahramanmaraşlı gençleri kurslara katılmaya davet eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Kıymetli gençlerimiz. Sizlerin geleceği adına inşa ettiğimiz bu gençlik merkezinin içeriğini sizlerin talepleri doğrultusunda doldurduk. Şuanda ortaya koyulan tüm kurslar sizlerin geleceğine katkı sağlamak ve eğitimdeki başarılarınızı arttırmak içindir. Şuanda aktif olarak kayıtları devam eden bu kurslara katılmanızı tavsiye ederim. Gençlik Merkezimizin anahtarı sizlerdedir. Sizler istediğiniz sürece Gençlik Merkezimiz her konuda hizmetinizde olacaktır” dedi.