Geleceğin ağaçları yetiştiriliyor

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce üretilen fidanlar toprakla buluşturulacak.

Serinyol orman fidanlığında her yıl ortalama 35 türde 11 milyon fidan üretilerek ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.

Üretilen fidanlar, talep halinde diğer kurum ve kuruluşların da ihtiyaçlarını karşılıyor.

Fidanlıktaki üretimi yerinde inceleyen Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, “Fidanlar zarar gören ormanlarımızın tekrar yeşillendirilmesi için toprakla buluşacak” dedi.