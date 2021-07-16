banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Rusya'da uçak radardan kayboldu!

Gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz tıraş

Kahramanmaraş’ta bir berber, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde gazi ve şehit yakınlarını ücretsiz tıraş etti.

KAHRAMANMARAŞ 16.07.2021, 16:23
Gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz tıraş
banner502

Kahramanmaraş’ta bir berber, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde gazi ve şehit yakınlarını ücretsiz tıraş etti.

Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde berberlik yapan Erdoğan Yüceyıldız, Kurban Bayramı öncesi müşterilerini iş yerinde misafir ederken, 15 Temmuz hain darbe girişimini yıl dönümünde gazi ve şehit yakınlarını unutmadı.

Gazi ve şehit yakınlarını ücretsiz tıraş ettiğini söyleyen Yüceyıldız, “Bundan 5 yıl önce hain darbe girişiminde bu ülkenin özgürlüğü elinden alınmaya çalışıldı. Vatandaşlar olarak tepkimizi en üst düzeyde göstermeye çalıştık. Bu halk her zaman devletine sahip çıkmıştır. Her zaman ülkemizin insanları birlik ve berberlik içinde olduğumuzu ispatlamıştır. Biz de bu birlik ve beraberliğin bozulmamasını temenni ediyoruz. Bizler de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü nedeniyle gazi ve şehit yakınlarımıza ücretsiz olarak hizmet vermek istedik" dedi.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501