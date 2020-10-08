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Gazeteci Lütfi Yıkan’e vefa

KAHRAMANMARAŞ'TA 3 HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ LÜTFÜ YIKAN, 5 YIL BOYUNCA İSTİSNASIZ TAKİP ETTİĞİ DULKADİROĞLU BELEDİYE MECLİSİ’NDE POSTERİYLE ANILDI.

KAHRAMANMARAŞ 08.10.2020, 11:46
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Gazeteci Lütfi Yıkan’e vefa

Kahramanmaraş’ta 3 hafta önce hayatını kaybeden Gazeteci Lütfü Yıkan, 5 yıl boyunca istisnasız takip ettiği Dulkadiroğlu Belediye Meclisi’nde posteriyle anıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay başkanlığındaki toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Gazeteci Lütfü Yıkan detayı dikkat çekti. Dulkadiroğlu Belediyesinin kurulduğu günden bu yana tüm meclis toplantılarını takip eden Yıkan, ölümünün ardından Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis toplantısında anıldı.

Toplantı sonrasında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Lütfü Yıkan kardeşimiz bizlerin programlarını istisnasız takip eden ve işini çok iyi yapan bir kardeşimizdi. Özellikle meclis toplantılarımızı hiç kaçırmadı. Hasta da olsa imkanlarını zorlayarak toplantılarımıza katıldı. Bizlerde bundan dolayı kardeşimize ilk dönemimizin anısına bir plaket vermiştik. Vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladığımız kardeşimizi bu meclis toplantısında bizler de bir enstantaneyle andık mekanı cennet olsun” diye konuştu.

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