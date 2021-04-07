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Fotoğraflarla Kahramanmaraş’ı tanıtıyorlar

Kahramanmaraş’ta bir grup fotoğraf topluluğu çektikleri fotoğraflarla kenti tanıtıyor.

KAHRAMANMARAŞ 07.04.2021, 15:48
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Fotoğraflarla Kahramanmaraş’ı tanıtıyorlar

Kahramanmaraş’ta bir grup fotoğraf topluluğu çektikleri fotoğraflarla kenti tanıtıyor.

Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini tanıtmaya amaçlayan Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Topluluğu (KAMFOT) ile Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü, Kral Mezarlıkları, Yeşil Göz, Tekir ve birçok doğal güzelliği yerinde görüp fotoğrafladı.

Kahramanmaraş’ın kültür ve doğa turizmini tanıtmaktan gurur duyduklarını ifade eden KAMFOT Başkanı Baki Özdoğan, “Öncelikle Adıyaman’dan misafir olarak gelen ve şehrimizi gezerek birçok turistik beldeyi ziyaret eden Işığın İzinde ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Biz şehrimizin doğal güzelliklerini Türkiye çapında ispatlamaya kararlıyız. Bu yolda her geçen gün yeni projeler üreterek yolumuza devam ediyoruz. Işığın izinde ekibiyle Kahramanmaraş’ımızın doğal güzelliklerini gezerek görme fırsatını onlara sunduk. Şehrimizden çok memnun kaldılar. Bizim için en büyük gurur kaynağı bu, şehrimizin Türkiye’de hak ettiği noktaya ulaşması için elimizden gelenin fazlasını yaparak bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.
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