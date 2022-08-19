Fonksiyonu yok, psikolojik olarak rahatlatıyor: Protez testis

Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yeter, tek testisi alınan erkek hastalar için her hangi bir fonksiyonu olmayan ve psikolojik olarak rahatlatan testis protezi uygulaması yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ta bir hastanın testis torsiyonu şikayeti ile Sular Akademi Hastanesine başvurduğunu belirten Dr. Yeter, hastanın geç kalması nedeniyle testislerden birinin alındığını ifade etti. Bu tür vakalarda hastalara testis protezi uygulaması yaptıklarını söyleyen Dr. Yeter, “Bir hastamız vardı ve testis torsiyonu vakası ile bize geldi. Geç kalmış bir hastaydı. Hasta bize 3 gün sonra geldiği için yumurtasını almak zorunda kaldık. Sonra hastada psikolojik rahatsızlık başladı. Bizde hastaya testis protezinden bahsettik. Testis protezini yaptık. Aslında kozmetik olarak rahatlık veriyor. Her hangi bir şekilde fonksiyonel bir etkisi yok. Testis kaybı yaşayan hastalar utangaçlıktan dolayı gelmek istemiyorlar ancak, bunun bir sağlık problemi olduğunu düşünmek lazım. Yapacağımız işlem cerrahi olarak yarım saatte hallettiğimiz kolay bir işlem. Hastalarımız bu işlem sayesinde uzun dönemde kendilerini rahat hissediyorlar" dedi.

Testis kanseri hakkında da bilgiler aktaran Dr. Yeter, “Tek testisli hastaların bir kısmı ise kendilerinin normal olarak böyle olduğunu düşünüyor ancak testisin yumurta da olması lazım ve ortalama ceviz büyüklüğünde bulunması lazım. Çocuklarda ise 2 yaşından sonra testis inmediğinde buna da müdahale edilmesi şart. 18 yaşından sonra testis aşağı inmemişse eğer yani kasık ve karın bölgesinde ise bunun kanserleşme riski 20 kat artar. Muhakkak her bireyin muayene olması lazım” dedi.