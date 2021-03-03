Expo 2023 ilçelerde tanıtılıyor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023’ü tanıtmak Göksun, Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde bilgilendirme toplantıları yaptı.

Başkan Mahçiçek’in toplantılarına belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, teşkilat üyeleri, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Expo 2023’ün Kahramanmaraş’taki her bir vatandaşın projesi olduğunu ifade eden Başkan Mahçiçek, Expo’nun Kahramanmaraş’a katma değer sağlayacağını ve ülkelerin kentte oluşturacağı kültürel zenginlikler, tanıtım, turizm, ticaret anlamında nasıl bir ivme sağlayacağı ve en önemlisi Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacak olması hususlarını anlattı.

Mahçiçek, “Bir hayalimiz vardı gerçek oldu. Expo 2023 şehrimiz için bir milat olacak. Sadece şehir merkezimiz değil tüm ilçelerimiz, fuara gelen yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacak, ev sahipliği yapacaklar. Expo tanıtımlarımıza merkez ilçelerimizle başladık ve şehir geneline yaydık. Bundan sonra ticaret odamız, sanayi odamız, ticaret borsamız, esnaf odalarımız, sendikalarımız ve sivil toplum temsilcilerimize ve şehrimizin güzel insanlarına anlatacağız. Sonrasında uluslararası boyutlara taşıyacağımız toplantılarla 2023’e hazırlığımızı yapacağız” dedi.