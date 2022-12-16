EXPO 2023, her mevsim Kahramanmaraş’ı rengarenk yapacak

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023 alanında 63 farklı türde 109 binden fazla bitkiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunacak.

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla düzenlenecek Uluslararası EXPO 2023 Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.

‘Çocuklar İçin Doğa Temelli Eğitim’, ‘Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı’, ‘Kentsel Bahçe Bitkileri ve Yöresel Yemek’, ‘Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu’ ve ‘Sadeliğin Hikmeti’ gibi alt temalarıyla da doğa ve çevre konusunda zirve olacak.

Doğanın temel alındığı EXPO 2023, Sergi Alanı’ndaki 63 farklı türde 88 binden fazla bitkiyle de ziyaretçilerine görsel bir şölen sunacak. Çiçeklendirme çalışmaları çerçevesinde kış ayına dayanıklılığıyla bilinen 25 bin menekşenin dikimi gerçekleştirildi.

İklimi dolayısıyla her türden bitkinin yetişebildiği Kahramanmaraş’ın bitki çeşitliği, dünyanın dört bir yanından ülkelerin kuracağı bahçelerle zenginleşerek EXPO 2023 Sergi Alanı’na taşınıyor.

747 bin metrekarelik alana sahip EXPO 2023, 220 bin metrekarelik yeşil alanıyla ziyaretçilerini adeta huzur veren bir tura çıkarıyor.

Binlerce bitki türünün bulunduğu alana, 35 türde 8 bin 290 ağaç-ağaççık, 23 türde 44 bin 246 çalı ve yer örtücü, 5 türde ise 35 bin 434 otsu yeşerti ile toplamda 88 binden fazla bitki dikilirken, eğitim alanlarında ise yetiştiricilik yapılacak.

Öte yandan EXPO 2023’e kuracağı bahçeyle katılacak Hollanda’da, 21 bin lale gönderdi. Hollanda’dan gelen laleler, kısa bir süre sonra toprakla buluşacak. Böylelikle EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki bitki sayısı 109 bine çıkacak.