EXPO 2023 Gençlik Festivali sona erdi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen ‘EXPO 2023 Gençlik Festivali’ 70 bin kişinin katılımı ile sona erdi.

Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası EXPO 2023 Sergi Alanı’nın tanıtılması amacıyla düzenlenen festival, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla tamamlandı. Gençlik Festivali’nde Işın Karaca ve Elif Buse Doğan, Emre Aydın ve son olarak Sagopa Kajmer sahne aldı. 3 gün boyunca festivale katılan gençler ve aileler, 800 bin metrekareye sahip EXPO 2023 alanında gönüllerince eğlendi.

Onikişubat Belediye Başkanvekili Mustafa Evliya, Sagopa Kajmer’e performansından dolayı teşekkür ederek, EXPO 2023’e özel hazırlanan hediyeler ve çiçek takdim etti.

Festival boyunca 70 bin kişiyi ağırlayan EXPO Sergi Alanı gelecek süreçte birçok etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi.