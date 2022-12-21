Evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen F.A. isimli şüpheli, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, ikametten çalmış olduğu suç eşyaları ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.