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Ev hanımıydı işinin patronu oldu
KAHRAMANMARAŞ’TA 34 YAŞINDAKİ 5 ÇOCUK ANNESİ FATMA BOLAT,5 DÖNÜMLÜK ARAZİDE YETİŞTİRDİĞİ MAHSULLERLE KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2020, 10:52
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Kahramanmaraş’ta bir ev hanımı 5 dönümlük arazide yetiştirdiği mahsullerle kendi işinin patronu oldu.
Onikişubat ilçesi Önsen hopurlu Mahallesinde ikamet eden 34 yaşındaki 5 çocuk annesi Fatma Bolat, 5 dönümlük tarlası sayesinde ev hanımlığından üreticiliğe geçti.
Ailesiyle birlikte evinin önündeki arazide domates, salatalık, biber, patlıcan üretip satan Bolat, “Arazinin bütün temizliğini, bakımını, gübrelemesini yaptık. Ailemle çaba göstererek bütün zemini hazırladık. 6 yıldır çok emekler verdik ve çok şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bu süreçte tabi ki sadece biz kazanmıyoruz komşularımıza da çalışma fırsatı vererek onlarında maddi açıdan kazanç sağlamalarına yardımcı oluyoruz" dedi.
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