ETSO’da Paksoy güven tazeledi

Kahramanmaraş’ta Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) meclis ve meslek grubu asil üyelerinin seçimi, mevcut Başkan Mustafa Paksoy’un hazırladığı tek liste ile gerçekleştirildi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) 957 üye, meclis ve meslek grubu üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde, ETSO’nun mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy’un hazırladığı tek liste için oy kullanıldı. ETSO Meclisi’nde ve 12 meslek grubunda yer alacak olan isimlerin belirlendiği seçimde mevcut başkan Mustafa Paksoy’un hazırladığı beyaz pusula, tüm meslek gruplarında üyelerin tamamının oyunu aldı.

Seçimler sonrasında bir değerlendirme yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, tek aday olarak gitmesi noktasında şahsına ve ekibine güvenen tüm esnaflara teşekkür etti.

Başkan Paksoy, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odasını kentin ekonomisine ve geleceğine yön veren bir yapıya kavuşturmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

ETSO’nun, şehrin başta ekonomi olmak üzere birçok eğitim, sosyal ve kültürel projede de ön planda yer aldığını anımsatan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Elbistan esnaflarımıza tekrar bizi teveccüh ettikleri için teşekkür ediyorum. Tek aday olarak şahsıma ve ekibime güvendikleri için onlara müteşekkiriz. Elbistan esnafımız bizlere güvendi ve buraya yeniden layık gördü. Biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların güvenine layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kazanan Elbistan olmuştur. Esnaflarımıza ve Elbistan’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Önümüzdeki süreçte de Elbistan için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Paksoy, “Elbistan Ticaret Odası, kentle ilgili hemen hemen her konuda işin içinde olan ve sorunlarla ilgili çözüm odaklı çalışmasını önümüzdeki dönemde de sürdürecektir. İlçemizde tüm sektörlerin yaşadığı en küçük bir sıkıntıda da her zaman esnafımızın yanında olma çabasını en üst düzeyde sergileyeceğiz. Bizim gayemiz, kentimize ve ülkemize katkı vermek. Bunu yaparken de siyaset üstü anlayışla hareket ediyoruz. Biz, Elbistan’ı ve tüm hemşerilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Şehrimizin geleceği adına hayata geçirilecek tüm plan ve çalışmalarda elimizi taşın altına koymak bizim en büyük sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.