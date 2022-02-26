Eriyen karlar Söğütlü Çayı’nı coşturdu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, eriyen karlar, yaz aylarında debisi oldukça düşen Söğütlü Çayını coşturdu.

Elbistan, son yılların en yağışlı kış mevsimlerinden birini geçirdi. Özellikle yüksek kesimler, yoğun kar yağışından nasibini aldı. Bol yağış, bölgenin en önemli su kaynaklarından olan Söğütlü Çayı’na da hayat verdi. Nurhak Dağı eteklerinden doğarak geçtiği topraklara bereket getiren Söğütlü Çayı, karların erimesi ve yağmurla birlikte coştu. Çayın debisi oldukça yükselirken küçük çaplı taşkınlar yaşandı. Çayın, kent merkezinden geçtiği noktalarda bazı vatandaşlar, sularla sürüklenen ağaç parçalarını toplayarak yakacak ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

Yetkililer, hafta içinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek Elbistan’da, yağmurla birlikte kar erimelerinin fazlalaşacağı uyarısında bulundu. Çay yatağının yakınında bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlardan, yaşanabilecek sel ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.